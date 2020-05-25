Водитель опрокинувшейся под Астраханью маршрутки нарушил правила перевозок

АСТРАХАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Водитель маршрутного такси, опрокинувшегося в Володарском районе Астраханской области, где пострадали в общей сложности 13 человек, нарушил правила безопасности перевозок, сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в понедельник.

"Предрейсовый медосмотр и технический контроль были пройдены, однако в путевом листе отсутствовало время фактического выхода на линию, что является нарушением правил обеспечения безопасности перевозок", - говорится в сообщении.

По данным управления, во время движения у микроавтобуса оторвалось переднее правое колесо, что стало причиной аварии, в которой пострадали 13 человек, в том числе водитель маршрутки. Прокуратура Астраханской области организовала проверку перевозчика.