Дело экс-главы УФАС по Дагестану передано в Верховный Суд РФ

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Верховный Суд РФ рассмотрит уголовное дело в отношении директора ГКУ Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева, который обвиняется в даче взятки бывшему руководителю дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы России Кубасаю Кубасаеву, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ГКУ Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Кадиев содержится под стражей. Уголовное дело в отношении него для определения территориальной подсудности направлено в Верховный Суд РФ.

Расследованием установлено, что Кадиев на протяжении 2013-2015 гг. давал взятки руководителю УФАС по Дагестану Кубасаю Кубасаеву "за общее покровительство и попустительство по службе". "В качестве взятки были переданы денежные средства в размере 2 млн рублей и дорогостоящее имущество общей стоимостью 700 тыс. рублей (наручные часы марки Hublot и охотничье гладкоствольное ружье Fabarm Axis)", - говорится в сообщении.

За получение взятки от Кадиева Кубасаев уже осужден Лефортовским районным судом Москвы, суд признал Кубасаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), и приговорил к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей.