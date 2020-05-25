Пять человек пострадали в результате ДТП скорой помощи и "Газели" в Рязани

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП с участием экипажа скорой помощи и автомобиля "Газель" в Рязани. Об этом сообщается на сайте УМВД по Рязанской области.

По предварительным данным полиции, в понедельник около 06:45 на улице Есенина водитель "Газели", завершая маневр на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала на красный свет с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

"В результате ДТП пострадали пять человек: водители автомобилей и трое пассажиров автомобиля Fiat Ducato - двое мужчин в возрасте 48 и 47 лет и одна 36-летняя женщина. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Минздраве Рязанской области, в машине находилась бригада, которая ехала на вызов к пациенту, перенесшему инфаркт. "В результате аварии ушибы и множественные ссадины получили врач и фельдшер бригады, которые обращались за амбулаторной помощью в городской травмцентр. Еще один фельдшер и водитель бригады скорой доставлялись в ОКБ с травмами средней степени тяжести. Легкий ушиб получил и водитель "Газели", - уточнили в министерстве, отметив, что пациенту оказала помощь другая бригада и он чувствует себя удовлетворительно.

На фото, размещенных в социальных сетях, видно, что в результате столкновения машина скорой помощи перевернулась на бок. Подробности инцидента уточняются.