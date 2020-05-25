Глава района в Калмыкии арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением

ЭЛИСТА, 25 мая. /ТАСС/. Глава администрации Яшалтинского районного муниципального образования Калмыкии, ранее задержанный по подозрению в злоупотреблении служебным положением, арестован, сообщает в понедельник пресс-служба СК по Калмыкии.

Уголовное дело в отношении главы районной администрации было возбуждено по ч. 1 ст. 169 ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") УК РФ и ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По версии следствия, в апреле глава администрации Яшалтинского районного муниципального образования незаконно приказал работникам подведомственного коммунального учреждения демонтировать и изъять асбестовые трубы, принадлежащие главе крестьянско-фермерского хозяйства, с помощью которых он поливал растения. Демонтаж труб лишил предпринимателя возможности поливать растения и они погибли. Предпринимателю причинен ущерб на сумму не менее 30 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, подозреваемый в интересах своего родственника передал земельный участок, находящийся в собственности района, в бессрочное пользование подведомственному коммунальному учреждению. Он запретил руководителю учреждения проводить на этом земельном участке какие-либо работы. Родственник же получил право на безвозмездной основе выращивать сельхозкультуры. При этом он не заключал договор аренды земельного участка в установленном законом порядке. Арендные платежи пользование земельным участком не уплачивались.