В Башкирии ребенка насмерть зажало в окне автомобиля

УФА, 25 мая. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти шестилетнего мальчика в Дуванском районе Башкирии, шею которого зажало в окне автомобиля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"В Дуванском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в результате несчастного случая. Проводится доследственная проверка по факту смерти 6-летнего ребенка", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, мальчик находился в автомобиле без взрослых и просунул голову в окно. В это время поднялось стекло, которое зажало шею ребенка. Мальчик умер в результате полученных телесных повреждений.

"В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родители ребенка и другие очевидцы, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также причин и условий способствовавших произошедшей трагедии", - добавили в СК.