Третье уголовное дело возбуждено в отношении экс-министра строительства Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Бывший министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий стал фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Нарушение было допущено при разработке проекта строительства корпуса краевой детской больницы, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) в период замещения должности первого заместителя министра строительства и архитектуры. <…> В ближайшее время данное уголовное дело будет соединено с уголовными делами, ранее возбужденными в отношении Когарлыцкого", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в регионе был заключен госконтракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проекта строительства нового корпуса краевой детской больницы объемом 17 млн рублей. При этом Когарлыцкий заключил дополнительное соглашение на разработку проекта строительства перехода между старым и новым корпусами, который уже был предусмотрен основным контрактом. Объем хищения бюджетных средств составил 1,7 млн рублей.

В отношении Когарлыцкого ранее было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, чиновник подписал справки о стоимости работ одной из фирм по госконтракту на строительство легкоатлетического манежа. Государству был причинен ущерб на сумму свыше 14 млн рублей.

В ноябре 2019 года в следственном управлении сообщали о возбуждении в отношении Когарлыцкого уголовного дела о взяточничестве. По версии следствия, экс-чиновник за автомобиль Porsche Cayenne S устроил знакомого на должность председателя общественного совета при министерстве. В 2018 году Когарлыцкий принудил руководителей государственного и муниципального учреждений Ставрополья заключить контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ с фирмой, возглавляемой этим знакомым.