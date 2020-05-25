Тело пропавшей под Мурманском четырехлетней девочки обнаружили на дне реки

МУРМАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело пропавшей четырехлетней девочки в реке рядом с поселком Алакуртти Мурманской области, сообщили журналистам в понедельник в следственном управлении СК РФ по Мурманской области.

Девочка 2015 года рождения пропала вечером 23 мая, вместе с детьми более старшего возраста она ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки, протекающей рядом с поселком Алакуртти. О пропаже дочери в полицию сообщили родители девочки. Следственным комитетом России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

"Примерно в 14 часов 25 мая в акватории реки Тунтсайоки обнаружено тело девочки 2015 года рождения, безвестно пропавшей два дня назад. Тело обнаружено водолазами МАКАСЦ МЧС России на дне реки примерно в 300 метрах ниже по течению от предполагаемого места падения ребенка в воду", - сказано в сообщении.

В следственном комитете уточнили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для осмотра тела и места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Поиски ребенка продолжались около двух суток, в поисковой операции были задействованы водолазы, спасатели МЧС, волонтеры, полиция и военные, всего более 500 человек. Они обследовали около тысячи квадратных метров территории в районе реки Тунтсайоки в поселке Алакуртти Мурманской области.