В Подмосковье при взрыве газа в частном доме пострадали двое

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 14:40 поступила информация о хлопке газа в помещении бойлерной в частном доме в деревне Воскресенское. В результате пострадали два человека, они госпитализированы в Ногинскую ЦРБ", - сказали в ведомстве.

В МЧС сообщили, что серьезных разрушений дома в результате взрыва нет, пострадали ворота гаража и стены. Обстоятельства случившегося выясняются.