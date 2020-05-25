В Северной Осетии пьяный водитель легковушки сбил двоих полицейских на КПП

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 мая. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в Северной Осетии на федеральном контрольно-пропускном пункте "Чермен" не справился с управлением и сбил двоих сотрудников Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Сегодня ночью на федеральном контрольно-пропускном пункте "Чермен" в Северной Осетии водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бетонное заграждение, после чего автомашину занесло на обочину. В результате происшествия телесные повреждения получили два сотрудника Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России", - говорится в сообщении.

Как сообщается, пострадавших доставили в медучреждение. Водитель задержан, его привлекли к административной ответственности.

"Полицейские задержали водителя - 37-летнего жителя Ингушетии, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"). Собранный материал направлен в ОМВД России по Пригородному району Северной Осетии", - уточнили в ведомстве.