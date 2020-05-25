Источник: силовики проводят следственные действия с экс-замглавы района Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур в понедельник проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим заместителем главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Романом Сапижаком, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Ранее по делу о коррупции была задержана экс-заместитель главы района Елена Кочкина.

"С ним проводятся оперативно-следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС. Другой источник в правоохранительных органах отметил, что уголовное дело пока не возбуждено, с экс-чиновником работают сотрудники правоохранительных органов, которые занимаются расследованием экономических преступлений.

В феврале этого года фигуранткой уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере стала бывшая заместитель главы администрации района Елена Кочкина. С ней также были задержаны сотрудница администрации Татьяна Светушкова и бизнесмен Александр Фильчагин. По решению суда Кочкина и Фильчагин были отправлены в СИЗО, Светушкова - под домашний арест. По версии следствия, взятка в сумме не менее 7,5 млн рублей предназначалась за заключение контрактов с фирмами бизнесмена.

Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Кочкина уволилась по собственному желанию после начала оперативных мероприятий. На сайте администрации Сапижак уже не значится заместителем главы, однако на архивной странице указывается, что он курировал вопросы "социально-экономического развития, финансов и поддержки предпринимательства, трудовых отношений, охраны труда, содействия занятости населения, науки и государственной научно-технической политики, строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, инвестиционной деятельности".

В районной администрации ТАСС сообщили, что пока не могут прокомментировать данную информацию, отметив при этом, что Сапижак покинул пост замглавы администрации в начале этого года после того, как у него закончился контракт, его кабинет пока никем не занят и там "вполне могло пройти какое-то следственное мероприятие".