Жительница Адыгеи пыталась сбежать в Сирию и примкнуть к ИГ

МАЙКОП, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ по Республике Адыгея возбудили уголовное дело в отношении жительницы региона, участвующей в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщили журналистам в понедельник пресс-службе ведомства.

"Установлено, что женщина авиарейсом Сочи - Стамбул вылетела в Турцию и убыла в Сирию, где участвует в деятельности "Исламского государства". В ее отношении следственным отделом УФСБ России по республике возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что участие в деятельности террористической организации в соответствии с УК РФ влечет безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.