Зампрокурора Волгограда подозревается в покушении на получение крупной взятки

ТАСС, 25 мая. Заместитель прокурора Волгограда Дмитрий Ведищев, задержанный в понедельник, подозревается в покушении на получение взятки в размере 3 млн рублей. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, Ведищеву также вменяется превышение должностных полномочий и посредничество во взяточничестве.

"В отношении Дмитрия Ведищева возбуждено уголовное дело, которое связано с интересами волгоградского бизнесмена. Зампрокурору вменяется совершение преступлений по ч. 3 ст. 30, ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки"), ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - рассказал собеседник агентства.

"Уголовное дело расследует второй отдел Следственного комитета по Волгоградской области", - уточнил он. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Ранее старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина сообщила журналистам, что в отношении зампрокурора возбуждено уголовное дело о покушении на получение взятки. Она отметила, что основанием для задержания заместителя прокурора Волгограда послужило взаимодействие правоохранительных органов с органами прокуратуры.

Черединина также добавила в беседе с ТАСС, что мера пресечения задержанному пока не избиралась. По ее словам, прокуратура и в дальнейшем намерена бескомпромиссно реагировать на факты коррупции.