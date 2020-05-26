В Самарской области загорелись 11 частных домов

САМАРА, 26 мая. /ТАСС/. Одиннадцать частных домов загорелись в Волжском районе Самарской области.

Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

По последним данным, площадь пожара выросла до 1000 кв. м, его тушат 66 человек и 11 единиц техники.

Как сообщили ТАСС в МЧС РФ, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Сообщение о возгорании поступило в 07:30 мск. На ликвидации пожара работают 47 человек и 16 единиц техники.

В новость были внесены изменения (08:53 мск) - меняется площадь пожара.