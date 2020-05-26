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В Самарской области загорелись 11 частных домов

Ранг пожара повышен до третьего номера
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© Вячеслав Сорокин/ТАСС

САМАРА, 26 мая. /ТАСС/. Одиннадцать частных домов загорелись в Волжском районе Самарской области.

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Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

По последним данным, площадь пожара выросла до 1000 кв. м, его тушат 66 человек и 11 единиц техники.

Как сообщили ТАСС в МЧС РФ, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Сообщение о возгорании поступило в 07:30 мск. На ликвидации пожара работают 47 человек и 16 единиц техники. 

В новость были внесены изменения (08:53 мск) - меняется площадь пожара.

© Пресс-служба МЧС

 

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