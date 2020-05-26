Полиция задержала подозреваемого в убийстве подростка в Пензе

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девочки-подростка, тело которой было обнаружено в лесополосе в Пензе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечное Пензенского района 1978 года рождения. В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сказала она.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что подозреваемого удалось вычислить при помощи камер видеонаблюдения. "В одном из торговых центров Пензы изъята видеозапись с изображением мужчины, причастного к совершению убийства", - сказали в СК.

23 мая в полицию с заявлением обратилась мать девочки. Она сообщила, что 22 мая около двух часов дня ее дочь ушла из дома и не вернулась. Сотрудники полиции начали поиск пропавшей и через три часа после поступления сообщения обнаружили тело девочки в лесополосе в 200 метрах от магазина на улице Тепличной. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

В новость были внесены изменения (09:41 мск) - добавлен комментарий СК.