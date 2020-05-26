Погибшим в ДТП на юге Москвы оказался полицейский

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полиция начала проверку после того, как в аварии на юге Москвы погиб один полицейский, а второй получил травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что на Нагорном проезде водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в опору моста. Один человек погиб, еще трое пострадали. "Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием сотрудников. Двое мужчин, находившихся в машине, - сотрудники полиции. Один погиб", - рассказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что среди пострадавших были две женщины. Сотрудники находились не на служебной машине.