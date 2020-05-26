Защита двух предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы обжалует их арест

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сторона защиты двоих подозреваемых в причастности к перестрелке на юге Москвы подаст жалобу на решение суда заключить их под стражу. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Аркадий Севиян.

"Ни Герман Титенок, ни Вадим Русанов не признают своей вины. Они не причастны ни к одному из инкриминируемых им деяний, поэтому защита обжалует решение об их аресте", - сказал Севиян, отметив, что не знает также об их причастности к похоронному бизнесу.

Ранее Чертановский районный суд арестовал Титенка и Русанова на два месяца, до 24 июля. Они подозреваются в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и хулиганстве.

24 мая на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" произошла перестрелка. Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. Для их розыска был объявлен план "Перехват". Следственный комитет по подозрению в совершении этого преступления задержал троих подозреваемых, еще более 15 участников и очевидцев конфликта были допрошены. По предварительным данным, стрельба велась из травматических пистолетов и охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь". Всего были ранены два человека. По версии источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной конфликта стал передел сфер влияния в бизнесе по оказанию ритуальных услуг.