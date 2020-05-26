Полицейские установили всех участников инцидента у Вечного огня в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили всех участников инцидента у Вечного огня в Кронштадте. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее был установлен и доставлен в полицию мужчина 1984 года рождения, который готовил еду на мемориале. "В полицию доставлены две девушки 22 и 23 лет, которые были с мужчиной в момент происшествия", - говорится в сообщении управления.

Об инциденте в полицию сообщил директор музея в Кронштадте. Он нашел в соцсетях информацию о том, что неизвестные осквернили мемориал с Вечным огнем над могилой рабочим и матросам, приготовив на нем еду. Полицейские с помощью камер наблюдения установили, что инцидент произошел в ночь на понедельник, его участниками стали три человека - они приехали к мемориалу на машине, достали еду на шампурах и пошли готовить ее на огне. В полиции также предоставили видео инцидента.