В Казани задержали пьяного водителя, сбившего инспектора ДПС

КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали пьяного водителя, сбившего в Казани инспектора ДПС и скрывшегося с места аварии. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"В 11:50 мск на улице Липатова в Казани водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на инспектора ДПС. Правонарушитель не только проигнорировал требование сотрудника об остановке, но и в нарушении п. 12.27 ПДД скрылся с места ДТП. В ходе преследования в течение 10 минут автомобиль был блокирован, нарушитель задержан", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался 33-летний житель Новошешминского муниципального района Татарстана. Мужчина был пьян и оказал активное сопротивление. Сбитого им сотрудника ГИБДД госпитализировали с тяжелыми травмами, отметили в ведомстве.

В отношении молодого человека составлены несколько административных протоколов, решается вопрос о возбужении уголовного дела. Как уточнили в ведомстве, в июле 2016 года Новошешминский мировой суд лишил мужчину прав управления транспортным средством на 100 месяцев.