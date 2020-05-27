Фигурант дела "Сети" в Петербурге Филинков пожаловался в суде на давление при задержании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Один из двух фигурантов дела о террористической организации "Сеть" Виктор Филинков в рамках судебного следствия Второго Западного окружного военного суда на выездном заседании в Петербурге начал давать показания. В рамках допроса обвиняемый пожаловался на то, что сотрудники правоохранительных органов при задержании оказывали на него давление, передает корреспондент ТАСС.

Адвокаты фигурантов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова организовали онлайн-трансляцию заседания с мобильного телефона. До 31 мая слушатели в здания судов города не допускаются, таким образом, дело "Сети", выездное рассмотрение по которому судьи Второго Западного окружного военного суда из Москвы возобновили 25 мая в Петербурге, проходит без слушателей.

"Меня били током, длилось это очень долго. Я не знал, что меня в чем-то подозревают, мне ничего сначала толком не объясняли. <…> Когда меня привезли в отдел полиции, у меня была кровь на одежде, рассечен подбородок, никто не задавал вопросы, что со мной случилось", - сказал Филинков.

В рамках допроса Филинков также рассказал, что в 2018 году он был задержан правоохранительными органами в петербургском аэропорту Пулково перед вылетом в Минск, откуда он должен был поехать в Киев, где его ждала супруга, попавшая в аварию. Свою вину в рамках дела он не признает.

На предыдущем заседании в рамках исключения суд разрешил допустить в качестве слушателей к процессу родителей Бояршинова. Родители Филинкова на данный момент находятся в Казахстане и не могут приехать в Петербург.

О деле "Сети"

Оба фигуранта из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе на сроки от 6 до 18 лет были осуждены семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.