Обвиняемого в убийстве девочки-подростка в Пензе арестовали на два месяца

ПЕНЗА, 27 мая. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК по Пензенской области.

"27 мая Первомайским районным судом города Пензы удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, уголовное дело расследуется по трем статьям УК РФ: "Убийство", "Изнасилование несовершеннолетней", "Совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетней".

"Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал. Ранее он по приговору Пензенского областного суда уже отбывал наказание в виде 15 лет лишения свободы за совершение убийства 11-летней девочки", - отметили в пресс-службе.

23 мая в полицию с заявлением обратилась мать девочки. Она сообщила, что 22 мая около двух часов дня ее дочь ушла из дома и не вернулась. Сотрудники полиции начали поиск пропавшей и через три часа обнаружили тело девочки в лесополосе.