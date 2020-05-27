В Кривом роге напали на приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) сообщила в среду о нападении вандалов на ее общественную приемную в городе Кривой Рог в Днепропетровской области.

"В ночь на 27 мая было совершено нападение на общественную приемную "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Кривом Роге. Вандалы повредили вход в офис, разрисовали его провокационными надписями, облили окна зеленкой. Об этом сообщил глава криворожской организации партии Вадим Виншель", - отмечается в заявлении на сайте ОПЗЖ.

На место происшествия вызвали полицию. Заявление о чрезвычайном происшествии правоохранители приняли в работу, отмечается в заявлении.

Руководитель городской организации ОПЗЖ в Кривом Роге Вадим Виншель отметил, что подобные выходки и провокации никак не повлияют на работу общественной приемной. "Мы продолжим нашу работу. Никакие провокации и угрозы нам не страшны. Люди нам доверяют и нас поддерживают", - сказал оппозиционер.

Это не первое нападение на офисы партии и ее представителей за последнюю неделю. Так, так 22 мая во время мирной акции против закрытия одного из роддомов Харькова руководителя харьковской городской организации ОПЗЖ Андрея Лесика облили зеленкой. 23 мая украинские правые радикалы атаковали офис ОПЗЖ в Киеве и при полном бездействии полиции забросали здание взрывпакетами и файерами, отмечается в заявлении партии.