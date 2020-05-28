Экс-советник председателя правления банка "Премьер Кредит" не признает вину в растрате

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бывший советник председателя правления по информационной безопасности ПАО "Банк "Премьер Кредит" Андрей Андреев не признает вину в хищении из кредитного учреждения более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС заявил адвокат объявленного в международный розыск и заочно арестованного обвиняемого Артур Катанский.

"Естественно, в Басманном суде мы категорически возражали против [удовлетворения] ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному в случае пересечения им границ России или экстрадиции в РФ. Я просил суд не удовлетворять это ходатайство как незаконное, необоснованное и немотивированное, поскольку даже в представленных следователем материалах абсолютно нет доказательств причастности Андрея Андреевича к совершению инкриминируемого ему преступления", - сказал защитник.

По его словам, указанное в материалах дела преступление относится к сфере предпринимательской деятельности и гражданско-правовым отношениям. "Особое внимание суда я обратил на то, что мой подзащитный вообще не уведомлялся надлежащим образом о том, что в отношении него возбуждено дело и он привлекается в качестве обвиняемого, объявлен в федеральный розыск, тем более в международный", - отметил Катанский. Он добавил, что, несмотря на то что следователи знали место фактической регистрации Андреева в Королеве, никакие повестки или документы не были направлены туда для уведомления "даже "Почтой России".

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Андреева, он объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

История дела

В 2017 году приказом Банка России у ПАО "Банк "Премьер Кредит" была отозвана лицензия, а вся документации для проведения аудита передана конкурсному руководителю в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). После этого АСВ выявило в банке факт хищения и направило соответствующее заявление в следственный орган, указав некоторые кредитные договоры, по которым не были исполнены кредитные обязательства. На основании этого в конце 2018 года Главным следственным управлением СК РФ по Москве было возбуждено уголовное дело по факту хищения неустановленными лицами денежных средств в размере более 1 млрд рублей у ПАО "Банк "Премьер Кредит".

В ноябре 2019 года Андреев был привлечен в качестве обвиняемого по ст. 160 УК РФ "Присвоение и растрата" с использованием служебного положения вверенных ему средств банка в особо крупном размере, а также объявлен в федеральный розыск. По данным источника в правоохранительных органах, одним из фигурантов возбужденного в 2018 году дела также является Илья Раевский, по паспорту до 2015 года носивший имя и фамилию Богдан Погоржевский (был осужден за убийство первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова). Он был арестован более года назад в рамках другого уголовного дела.