В Астраханской области моторная лодка врезалась в дерево

АСТРАХАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Моторная лодка с пятью пассажирами в Володарском районе Астраханской области врезалась в дерево, по предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадали. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным управления, авария произошла в населенном пункте Разино на реке Сарбай. "В лодке находилось пять человек (три женщины, двое мужчин, детей нет). Предварительно, пострадали четыре человека, из них одна женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.

К месту происшествия были направлены оперативная группа МЧС, спасатели, сотрудники районной полиции.