В Воронежской области задержан подросток по подозрению в убийстве девятилетней девочки

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Подросток подозревается в убийстве девятилетней девочки в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Вечером 25 мая в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области пропала девочка. Сообщение о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы поступило лишь вечером 27 мая. "Следователи совместно с сотрудниками полиции установили, что 25 мая, около 18:10, 16-летний подросток, проживающий в соседнем доме, совершил убийство девятилетней девочки и спрятал ее тело в заброшенном доме. Он задержан", - информировали в СК.

Подростка допросили в качестве подозреваемого, с его участием проведена проверка показаний на месте. "Он дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело потерпевшей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.