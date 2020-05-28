В суд поступило ходатайство об аресте тренера по ММА Осии, подозреваемого в убийстве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ходатайство следователя СК РФ об аресте тренера по ММА Владимира Осии, подозреваемого в организации убийства директора торгового центра в Подмосковье, поступило Солнечногорский городской суд. Об этом ТАСС сообщили в приемной председателя суда.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в городской суд Солнечногорска. Этот материал назначили для рассмотрения судье Станиславу Чепику", - сказали агентству.

Во вторник по подозрению в причастности к убийству были задержаны пятеро подозреваемых мужчин в возрасте от 32 до 44 лет, среди которых был Осия. Обвинение фигурантам еще не предъявлено. В ходе обысков у подозреваемых обнаружен пистолет с глушителем, из которого, по предварительным данным, был застрелен предприниматель, и патроны. Также найден мотоцикл, на котором исполнители прибыли и скрылись с места убийства.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что Осия и еще три фигуранта дела были задержаны после того, как на них были даны показания.

4 июня прошлого года в поселке Поварово неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в 60-летнего директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья Николая Леонова, когда тот заходил в помещение магазина. Леонов скончался на месте. В кратчайшие сроки оперативникам удалось установить и задержать 56-летнюю супругу директора ТЦ, предположительно причастную к совершению преступления. Ей предъявлено обвинение в организации убийства и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ), она помещена под стражу.

Осия является заслуженным тренером России. В 2019 году национальная команда страны по ММА (смешанные боевые искусства) под его руководством выиграла чемпионат мира.