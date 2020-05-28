Фигурант дела о хищении газа у "Газпрома" на 30 млрд рублей Валешная отпущена из СИЗО

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Фигурант дела о создании преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей у "Газпрома" и.о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ставропольского края Ириная Валешная отпущена из СИЗО под домашний арест. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Алексей Коврижкин.

"Первый апелляционный суд отменил меру пресечения Валешной в виде содержания под стражей и перевел ее под домашний арест. Она проходит по тому же делу, по которому предъявлено обвинение экс-сенатору от КЧР Рауфу Арашукову и его отцу", - сказал защитник.

По данным следствия, замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замир Борсов и Валешная давали указания директорам филиалов АО "Газпром газораспределение Ставрополь" и метеорологам ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" получать наличные денежные средства от представителей промышленных и других предприятий, потребляющих природный газ, который поставлялся на предприятия в обход приборов учета газа. При этом указания о конкретных потребителях газа поступали от Рауля Арашукова, который является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей.

Отцу и сыну Арашуковым предъявлено обвинение в окончательной редакции. Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. В тот же день сенатор был арестован, позднее его отстранили от должности. Он обвиняется по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.