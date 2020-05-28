Фигурант дела "Сети" в Петербурге заявил о даче признательных показаний под давлением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Один из двух фигурантов дела о террористической организации "Сеть" Виктор Филинков в рамках допроса на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге заявил, что давал признательные показания следствию под давлением, передает корреспондент ТАСС.

В рамках допроса в суде Филинков ранее пожаловался на то, что сотрудники правоохранительных органов при задержании оказывали на него давление и били током, он также заявлял, что на тот момент не понимал, в чем его обвиняют.

"Я был в подавленном состоянии, мне было страшно, я не соображал. <…> Допрос [следователями после задержания] проводился ночью, в итоге на вопрос следователя о том, признаю ли я вину, я сказал, что признаю. <…> Позже в Дзержинском районном суде на заседании по избранию мне меры пресечения на вопрос судьи о том, согласен ли я с обвинением, я ответил, что не знаю, что на это надо отвечать и оставляю это на усмотрение суда", - сказал Филинков на выездном заседании в четверг.

На данный момент он свою вину не признает, заявляет, что суть обвинения ему не ясна. В рамках допроса Филинков также рассказал, что в 2016 году он из Омска приехал в Пензу, чтобы "продолжить романтические отношения" со своей нынешней женой Александрой Аксеновой. По его словам, она познакомила его с молодыми людьми, которые впоследствии стали фигурантами дела "Сети" в Пензе.

Адвокаты Филинкова и еще одного фигуранта дела Юлия Бояршинова организовали онлайн-трансляцию заседания с мобильного телефона. До 31 мая слушатели в здания судов города не допускаются. Таким образом, дело "Сети", выездное рассмотрение по которому судьи Второго Западного окружного военного суда из Москвы возобновили 25 мая в Петербурге, проходит без слушателей.

О деле "Сети"

Оба фигуранта из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе на сроки от 6 до 18 лет были осуждены семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.