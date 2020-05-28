Мосгорсуд отменил продление срока ареста фигурантам дела об аргентинском кокаине

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский городской суд отменил решение Солнцевского районного суда о продлении срока ареста фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Как уточнил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Александр Костанянц, апелляционная инстанция установила фигурантам срок ареста до 25 июня.

"В апелляционном порядке были рассмотрены жалобы обвиняемых и их защитников на постановление Солнцевского суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении всех фигурантов дела. В результате исследования материалов дела и поданных нами апелляционных жалоб, доводы которых нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства в Московском городском суде, постановление Солнцевского суда от 20 апреля отменено и направлено на новое рассмотрение в тот же суд в связи с признанием такого решения незаконным и необоснованным. Вместе с тем Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения обвиняемым на срок до 25 июня", - рассказал адвокат.

По его словам, в ходе рассмотрения апелляционных жалоб представитель Московской городской прокуратуры в свою очередь заявил ходатайство о частичном удовлетворении доводов адвокатов в связи с допущенными нарушениями суда первой инстанции.

Ранее Солнцевский районный суд продлил срок ареста обвиняемым на три месяца, то есть до 6 августа. Следующее судебное заседание по существу назначено на 16 июня.

Операция "12 королев"

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов ("12 королев") по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 362 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов - были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан бывший завхоз и сантехник посольства России в Аргентине Абянов, который частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.

Вместе с тем правоохранительные органы Аргентины в конце августа 2018 года сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотик был уничтожен в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины и посла РФ. В конце апреля 2019 года МВД завершило следственные действия и предъявило в окончательной редакции обвинение всем фигурантам.