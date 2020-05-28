Подозреваемый в организации убийства тренер по ММА доставлен в суд для избрания ареста

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Тренер по смешанным единоборствам (ММА) Владимир Осия, подозреваемый в организации убийства директора торгового центра в Подмосковье, доставлен в Солнечногорский городской суд для решения вопроса о его аресте, передает корреспондент ТАСС.

Автомобиль конвойной службы полиции заехал на территорию Солнечногорского суда. Ранее сообщалось, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Осии уже поступило в суд. Заседание пройдет в закрытом для прессы режиме из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В минувший вторник по подозрению в причастности к убийству были задержаны пятеро подозреваемых мужчин в возрасте от 32 до 44 лет, среди которых был Осия. Обвинение фигурантам еще не предъявлено. В ходе обысков у них обнаружены патроны и пистолет с глушителем, из которого, по предварительным данным, был застрелен предприниматель. Также найден мотоцикл, на котором исполнители прибыли на место убийства. Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что Осия и еще три фигуранта дела были задержаны после того, как на них были даны показания.

Четвертого июня прошлого года в поселке Поварово неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в 60-летнего директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья Николая Леонова, когда он заходил в магазин. Леонов скончался на месте. В кратчайшие сроки оперативникам удалось установить и задержать 56-летнюю супругу директора ТЦ, причастную к совершению преступления. Ей предъявлено обвинение в организации убийства и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ), она помещена под стражу.

Осия является заслуженным тренером России. В 2019 году национальная команда страны по ММА (смешанные боевые искусства) под его руководством выиграла чемпионат мира.