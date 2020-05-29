В отношении экс-главы муниципалитета в Архангельской области возбудили дело

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы муниципального образования "Ерцевское" в Архангельской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования "Ерцевское", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014 году бывший глава муниципалитета разрешил приватизировать муниципальную квартиру лицам, которые не имели на это законное право. В результате чего помещение выбыло из собственности муниципалитета. Это нанесло ущерб на сумму более 470 тыс. рублей.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления. Они изъяли документацию и собирают доказательства.