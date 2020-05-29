Мосгорсуд не стал рассматривать вопрос об изменении меры пересечения братьям Магомедовым

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московский городской суд отказал в рассмотрении ходатайства защиты совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, заразившегося коронавирусной инфекцией в СИЗО, а также его брата Магомеда Магомедова. Братья являются фигурантами дела о хищениях при исполнении госконтрактов и создании организованного преступного сообщества. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, адвокатам обвиняемых было отказано в рассмотрении просьбы о переводе их из изолятора под домашний арест.

"Заявления адвокатов в защиту Магомедовых М. Г., З. Г. об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест возвращены Московским городским судом без рассмотрения", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в настоящее время в производстве суда не находится уголовное дело в отношении братьев Магомедовых, "а потому невозможно рассмотрение данных ходатайств по существу".

"Вопрос по мере пресечения относится к компетенции следователя, поскольку дело в производстве следствия, а не суда", - пояснили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее адвокат Александр Гофштейн заявил ТАСС, что защита Зиявудина Магомедова попросила следствие о его переводе в профильную клинику. Заболевание, вызванное новым коронавирусом, у бизнесмена проходит в легкой форме. Врачи медсанчасти СИЗО "Матросская Тишина", куда он был помещен, считают, что угрозы жизни Магомедова нет.

Тверской суд Москвы в марте 2018 года арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также другого фигуранта дела - экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение более 11 млрд рублей по девяти эпизодам. Московскими судами наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, недвижимость и доли в уставных капиталах юридических лиц.