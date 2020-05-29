Прокуратура начала проверку после пожара на территории ТЭЦ в Норильске

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края начала проверку после пожара на территории ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пожар на территории ТЭЦ произошел днем в пятницу. Произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом и возгорание топлива. На работу ТЭЦ происшествие не повлияло, поскольку она работает на газе. Пожару присваивался повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.

"Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту возгорания дизельного топлива, произошедшего 29 мая 2020 года, в районе промышленной площадки ТЭЦ-3", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установят причины произошедшего, будет дана оценка требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч. Станция принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании".