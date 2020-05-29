В Нижегородской области задержали экс-сотрудника Росрезерва ПФО спустя 9 лет розыска

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Оперативники ГУФСИН задержали осужденного экс-работника управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу Андрея Силякова, который девять лет находился в розыске. Об этом в пятнице сообщает пресс-служба ФСИН.

"В Нижегородской области оперативники задержали осужденного Андрея Силякова, который будучи работником управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу совершил хищение (...) четырех планеров истребителей-перехватчиков МиГ-31 и свыше 35 тыс. т мазута, находившихся в мобилизационном резерве. Девять лет назад областной суд заочно приговорил Андрея Силякова к 11 годам лишения свободы, однако на оглашение приговора он не явился и был объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что общий ущерб, нанесенный государству от преступных действий Андрея Силякова, составил 1 млрд 320 млн 755 тыс. рублей. С 2017 года он объявлен в международный розыск.

Теперь на основании полученной санкции суда Андрей Силяков задержан и взят под стражу.

Следственный комитет РФ по Нижегородской области 2 февраля 2011 года сообщил, что в 2007 году сотрудник отдела мобилизационных резервов управления Федерального агентства по государственным резервам по ПФО незаконно включил в список реализуемых из государственного резерва материальных ценностей четыре планера МиГ-31. В результате хранившиеся на нижегородском авиазаводе "Сокол" и не подлежавшие продаже сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего действия были куплены подставной фирмой, которая не имела права на торговлю оружием и военной техникой. При этом стоимость военной техники была значительно занижена. Согласно отчету об оценке, стоимость одного планера составила 153 рубля, между тем стоимость только одного корпуса самолета была 9 лет назад не менее 116 млн рублей.

В 2008 году по той же преступной схеме чиновник совершил хищение путем мошенничества 35 тыс. тонн мазута, хранившегося в государственном резерве на территории Нижнего Новгорода, причинив на тот момент ущерб государству свыше 300 млн рублей.