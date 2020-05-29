В Одинцове возбудили дело, после того, как двое поставили ведро на Вечный огонь

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над местами захоронений после того, как двое вандалов поставили ведро на Вечный огонь в Одинцове и палкой размешивали в нем неизвестное содержимое. Об этом в пятницу сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Дознавателем отдела дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"), - сказала она.

По ее информации, 28 мая неизвестные зашли на Мемориал Воинской Славы с Вечным огнем, на котором стали разогревать неизвестную субстанцию в ведре, размешивая содержимое палкой. При этом вандалы стояли ногами на звезде.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание граждан, причастных к совершению противоправного деяния", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

Накануне в одной из групп во "ВКонтакте", посвященной Одинцово, разместили фотографии, на которых запечатлено, как один из мужчин поставил жестяное ведро прямо на огонь, а второй стоял рядом и наблюдал. На следующей фотографии видно, как мужчина помешивает в ведре шваброй.