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На МКАДе грузовик столкнулся с ограждением

По словам источника в экстренных службах, в результате ДТП произошел разлив топлива

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на 5-м км МКАД в Москве из-за столкновения грузовика с разделительным ограждением, в результате которого произошел разлив топлива. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На 5-м км МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля МАЗ, который совершил столкновение с разделительным ограждением. В результате ДТП произошел разлив топлива - 10 кв. м. В настоящее время две полосы перекрыты для движения", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших в результате происшествия нет, обстоятельства ЧП устанавливаются.

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