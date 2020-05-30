На МКАДе грузовик столкнулся с ограждением

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на 5-м км МКАД в Москве из-за столкновения грузовика с разделительным ограждением, в результате которого произошел разлив топлива. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На 5-м км МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля МАЗ, который совершил столкновение с разделительным ограждением. В результате ДТП произошел разлив топлива - 10 кв. м. В настоящее время две полосы перекрыты для движения", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших в результате происшествия нет, обстоятельства ЧП устанавливаются.