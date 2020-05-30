В Новой Москве автомобиль застрял в воде на дороге из-за сильного дождя

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Автомобиль застрял в воде в деревне Бурцево в Новой Москве в результате подтопления дороги из-за сильного дождя. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В сторону деревни Бурцево автомобиль BMW застрял в воде в результате подтопления дороги из-за очень сильного дождя. На место происшествия направлен эвакуатор", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, который продлится до утра субботы. Также в МЧС предупредили о грозе и усилении ветра с порывами до 12-17 м/с в Московском регионе. В связи с неблагоприятной погодой москвичам советуют, управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать машины лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Прошедший в пятницу в Москве ливень привел к подтоплению нескольких участков дорог и парков. Пострадавших и сильного затруднения движения не зафиксировано.