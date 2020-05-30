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В Татарстане ищут мужчину, упавшего с 200-метрового обрыва

По информации МЧС, пропавший был в состоянии алкогольного опьянения

КАЗАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски мужчины, который упал с 200 метрового обрыва в районе Юрьевских пещер в Татарстане. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Спасатели, прибыв на место, установили, что мужчина 1996 года рождения в состоянии алкогольного опьянения упал с обрыва. Ведутся поиски", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, спасатели вечером 29 мая выехали в Камско-Устьинский район, где у Юрьевских пещер, по сообщению службы "112", возможно, произошло падение мужчины с высоты 200 метров.

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