Самолет АН-2 загорелся после приземления в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 30 мая. /ТАСС/. Возгорание самолета АН-2 произошло после его посадки в Восточно-Казахстанской области Казахстана, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики в субботу.

"Сегодня после посадки в 15:31 (12:31 мск) произошло возгорание воздушного судна АН-2 авиакомпании "Тараз Жана Алем". Воздушное судно выполняло рейс TJA5221 по маршруту Семей - Урджар", - говорится в сообщении.

Самолет приземлился за шесть минут до возгорания. "В момент возгорания на борту воздушного судна не было людей. В 15:50 (12:50 мск) возгорание локализовано. Пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе. Началось расследование происшествия.