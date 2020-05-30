Источник: пострадавшие в перестрелке в Ингушетии находятся в состоянии средней тяжести

МАГАС, 30 мая. /ТАСС/. Состояние пяти пациентов, которые с огнестрельными ранениями были госпитализированы после конфликта в селе Сурхахи Ингушетии в республиканскую больницу в ночь на субботу, оценивается как средней тяжести. Об этом ТАСС рассказал источник в медучреждении.

"В медучреждение были доставлены пять человек с различными травмами, реанимационная помощь пострадавшим не понадобилась, их состояние оценивается, как средней тяжести", - сообщил источник.

Ранее в пресс-службе МВД по Ингушетии сообщили, что пять человек с огнестрельными ранениями были госпитализированы после конфликта в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии. По данным полиции, около 20-30 человек проникли через забор на территорию домовладения на улице Партизанской и напали на проживающих там людей, которые, защищаясь, применили зарегистрированные охотничье ружье и травматический пистолет. Два жителя домовладения доставлены в полицию и добровольно выдали оружие. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия"), санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным источника в правоохранительных органах республики, перестрелка произошла между представителями одного религиозного течения. Причиной конфликта стало решение пострадавших выйти из клана.