СК в Ингушетии после ликвидации боевиков возбудил уголовное дело по двум статьям

МАГАС, 31 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по двум статьям возбудили в Ингушетии после ликвидации двух боевиков в городе Сунжа, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов") и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

Как сообщали ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), в Сунже 30 мая ликвидировали двух боевиков, которые планировали совершить террористические преступления. Они были блокированы в одной из хозяйственных построек на окраине города в ходе контртеррористической операции, на месте обнаружили оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.

По данным следствия, во время операции двое боевиков начали стрелять по сотрудникам правоохранительных органов, в результате ответного огня нападавшие получили огнестрельные ранения, от которых умерли на месте. Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет, добавили в СК.