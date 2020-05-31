В Ричмонде введут комендантский час после осквернения памятников деятелям Конфедерации

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Мэр города Ричмонд (штат Вирджиния) Левар Стоуни (демократ) в воскресенье принял решение ввести комендантский час в административном центре штата с 20:00 воскресенья (03:00 мск понедельника) до 06:00 понедельника (13:00 мск) после того, как в одном из старейших городов страны были осквернены памятники деятелям Конфедерации, объединявшей штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865).

"То, что могло проходить в виде мирных протестов, превратилось во вспышку насилия. Мы все разочарованы, и мы чувствуем боль, которая ощущается по всей стране последние несколько ночей", - отметил чернокожий градоначальник на пресс-конференции. Поведение протестующих он назвал "оскорблением идеалов" мирных протестов.

"По всему городу следы насилия и разрушения - это не тот Ричмонд, который мы знаем. <...> Местные предприятия, некоторые предприятия, принадлежащие чернокожим, которые десятилетиями работали в Ричмонде, подвергались вандализму и разграблению", - сказал мэр, добавив, что он может использовать военнослужащих Национальной гвардии США при необходимости. По версии выступавшего с мэром начальника полиции города Уильяма Смита, беспорядки "были спровоцированы теми, кто не живет ни в этой области, ни в этом штате, <...> их личности устанавливаются".

Результаты беспорядков

В ночь на воскресенье протестующие нарисовали оскорбительные надписи на многих монументах политическим лидерам и военачальникам Конфедерации, в частности, на памятнике главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки (КША) Роберту Ли (1807-1870), мемориалах генералу Томасу Джексону (1824-1863), а также единственному президенту КША Джефферсону Дэвису (1808-1889). От огня пострадало здание организации "Объединенные дочери Конфедерации", которая более ста лет назад занималась возведением этих монументов.

Кроме того были разбиты окна в некоторых синагогах, расположенных в городе. Протестующие жгли мусорные баки, разбивали витрины магазинов.

На этой неделе в интернете появилась видеозапись задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Протесты, вспыхнувшие в начале недели в Миннеаполисе, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов, перерастая в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. По данным агентства Associated Press, за последние три дня в ходе протестов были задержаны почти 1,7 тыс. человек.

О Конфедерации

Конфедерация южных штатов, выступающих за сохранение рабовладения, существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. 12 апреля 1861 года в результате ее образования и отделения в США началась Гражданская война. В 1865 году конфедерация потерпела поражение, к 1877 году южные штаты были возвращены в состав США, на их территории было полностью отменено рабство.

Война была проиграна, но различная символика конфедератов, в том числе флаги и статуи, осталась в некоторых южных штатах, несмотря на протесты тех, кто считает ее расистской. Дискуссия о целесообразности наличия памятников конфедератам в США разгорелась с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белый молодой человек Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан церкви. После ареста он признался, что придерживался расистских взглядов и рассчитывал начать войну между белыми и темнокожими жителями страны.

12 августа 2017 года в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) произошли столкновения активистов ультраправых группировок и их противников из движения "Жизнь черных имеет значение" (Black Lives Matter) и антифа.

Поводом для беспорядков стало принятое еще в 2016 году решение местных властей демонтировать и выставить на торги памятник Роберту Ли.

Генерал был одним из самых известных американских военачальников. Он долгое время считался национальным героем США, и в южных штатах до сих пор существует его культ. Несмотря на то, что сегодня монументы Конфедерации воспринимаются в современном американском обществе как символы расизма, памятники генералу и другие мемориалы конфедератам установлены во многих южноамериканских городах, где их часто считают героями.