Полиция Вашингтона задержала 17 человек и устанавливает других участников беспорядков

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Полиция столицы США задержала в ходе беспорядков 17 человек и устанавливает других участников. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции глава полиции Вашингтона Питер Ньюсэм.

"Полиция провела 17 задержаний. 14 лицам предъявлены обвинения в участии в беспорядках, двое подозреваются в грабеже, один человек - в нападении. Я не думаю, что это все аресты, которые мы проведем в отношении случившегося, - сказал Ньюсэм. - В районе даунтаун очень сложная система видеонаблюдения. Некоторые системы принадлежат правительству, другие - бизнес-структурам".

"Мы призываем бизнес-структуры просмотреть имеющиеся у них записи. Если у них есть кадры того, как кто-то разрушает различные объекты или наносит повреждения людям, просим поделиться записями с полицией", - отметил он. "Пострадали 11 сотрудников полиции. Кроме того, 29 машин полиции были повреждены", - добавил Ньюсэм.

По ее словам, власти поддерживают мирные протесты, но не приемлют разрушения собственности и нанесения увечий людям.

Протесты, вспыхнувшие в начале этой недели в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов, перерастая в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США.

Акция в столице США в субботу поначалу, по наблюдениям корреспондентов ТАСС, носила в основном мирный характер, однако к вечеру протестующие начали вести себя более агрессивно - все чаще в полицейских бросали пластиковые бутылки, в основном пустые или с водой, однако некоторые заполняли их мелкими камнями. Периодически в стражей правопорядка также летели петарды. Поначалу полицейские закрывались от летевших в них предметов щитами, однако по мере того как ситуация накалялась, стали в ответ обстреливать протестующих так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество.