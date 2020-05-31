В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет. Об этом сообщили журналистам ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"Полицейские Петербурга задержали подозреваемых, которые на протяжении нескольких лет совершали преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Развратные, насильственные и иные действия сексуального характера"). По версии следствия, подозреваемые совершали преступления сексуального характера с 2014 года по настоящее время. В ведомствах не уточнили число задержанных.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, фигурантами дела стали два человека. Один из них работает на исследовательском судне "Академик Логачев". Собеседник агентства отметил, что один эпизод растления малолетних уже доказан, а также установлены подростки, в отношении которых совершено преступление.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения. Следователи также устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.