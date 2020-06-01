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В Якутии возбудили дело о мошенничестве при ремонте объекта культурного наследия

Нарушения выявили при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

ЯКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. В Якутии по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона.

"В апреле и сентябре 2019 года между администрацией муниципального образования "Город Олекминск" и одним из обществ с ограниченной ответственностью заключены два муниципальных контракта на ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия "Дом 19 века" в городе Олекминске на общую сумму свыше 18 млн рублей. Впоследствии работы по объекту приняты муниципалитетом. Однако, согласно материалам проверки прокуратуры, предусмотренные проектом работы выполнены подрядчиком не в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом на основании подписанных между сторонами актов подрядчику денежные средства, предусмотренные контрактами, перечислены в полном размере.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"). Идут следственные мероприятия, ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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