{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Протестующие начали громить витрины магазинов в центре Вашингтона

Они разбили входную дверь ювелирного салона, витрину дорогого ресторана, а также дверь расположенного поблизости салона оптики

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Протестующие начали в воскресенье вечером громить витрины магазинов в центре американской столицы рядом с Белый домом. Об этом сообщают корреспондент ТАСС с места событий.

Так, молодые люди в черной одежде разбили стеклянную входную дверь ювелирного салона, выбили тяжелыми предметами металлическую решетку и ворвались внутрь. Корреспондент ТАСС не видел, удалось ли им вынести что-либо из магазина.

Данный случай не был единичным. На соседней улице разбита витрина дорогого ресторана, а также дверь расположенного поблизости салона оптики.

Ранее демонстранты прошли маршем по центру города, скандируя, помимо прочего, имя Джорджа Флойда - афроамериканца, скончавшегося в результате его задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Протестующие призывают к прекращению произвола полиции по отношению к чернокожим и отказу от расовых предрассудков. По сравнению с субботой число демонстрантов, по оценкам корреспондента ТАСС, увеличилось.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
СМИ: дочь мэра Нью-Йорка арестовали за участие в акции протеста
По данным телеканала NY1, Чиара де Блазио была в толпе численностью примерно 100 человек, демонстранты не отреагировали на требование полиции разойтись
Читать полностью