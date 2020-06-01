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В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки

По данным источника ТАСС, на дереве около места, где нашли кепку, обнаружены следы крови

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Кепку, принадлежащую пропавшей в Крыму шестилетней девочке, обнаружили в районе садового кооператива "Яблонька", где ведется поисковая операция. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель Ленинского районного совета Олег Водопьянов.

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Шестилетняя Карина пропала во время прогулки 31 мая. По данным ГУ МЧС по Крыму, сообщение об исчезновении ребенка в районе Северо-Крымского канала возле поселка городского типа Ленино поступило в 00:40 понедельника.

"Председатель Союза афганцев Алексей Новиков поднял 10 "афганцев" в помощь полиции. К сожалению, в "Яблоньке" нашли кепку ее", - сказал Водопьянов, уточнив, что садовый кооператив расположен в нескольких сотнях метров от места, где рыбачил отчим девочки вместе с другом.

Источник в местной администрации сообщил ТАСС, что на дереве около места, где нашли кепку девочки, обнаружены следы крови. Сейчас проводится экспертиза.

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