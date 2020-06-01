В Киеве мужчина угрожает взорвать мост "Метро"

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию о минировании моста "Метро" в Киеве, из-за чего перекрыто движение транспорта по нему и приостановлена работа двух станций метрополитена. Об этом в понедельник сообщила столичная полиция.

"В полицию позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост "Метро". На месте происшествия находятся следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции перекрыли движение по мосту в обоих направлениях. В пресс-службе киевского метро сообщили о приостановке работы метро от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

По словам заместителя главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко, неизвестный мужчина с оружием находится на мосту и угрожает его взорвать. "Глава полиции Киева [Андрей] Крищенко лично ведет переговоры с лицом, которое заявляет о возможности совершения террористического акта", - уточнил замминистра. О требованиях злоумышленника пока не сообщается.

Сейчас полиция проводит спецоперацию с целью его задержания.