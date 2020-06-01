СМИ: полиция со стрельбой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Злоумышленник, угрожавший взорвать мост "Метро" в Киеве, задержан. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк.

"В Киеве задержали мужчину, который угрожал подрывом моста "Метро" в столице. На данный момент детали задержания уточняются", - говорится в телеграм-канале патрульной полиции Киева.

По данным украинского агентства УНИАН, сотрудникам полиции пришлось применить оружие в процессе задержания.

Ранее сегодня неизвестный мужчина с оружием находился на мосту "Метро" и угрожал его взорвать. Из-за этого движение по нему было перекрыто в обоих направлениях. В пресс-службе киевского метро сообщили о приостановке работы метро двух станций.

Переговоры со злоумышленником, по словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, вел лично глава полиции Киева Андрей Крищенко. По данным украинских СМИ, мужчина требовал встречи с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

Похожий инцидент с угрозой взрыва моста "Метро" в Киеве произошел в сентябре прошлого года. Тогда 42-летний Алексей Белько более трех часов блокировал собственным автомобилем движение по киевскому мосту "Метро", угрожая подорвать его, а также ряд государственных учреждений. Он был вооружен помповым ружьем, стрелял в воздух, сбил полицейский дрон. В ходе спецоперации он был задержан. Действия злоумышленника полиция первоначально квалицифицировала как подготовку к теракту, но позже смягчила на хулиганство и ложное сообщение о минировании.