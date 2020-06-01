Суд на Ставрополье приговорил виновника ДТП с пятью погибшими к трем годам колонии

СТАВРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Суд приговорил к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима водителя, спровоцировавшего ДТП с пассажирским автобусом на Ставрополье, в котором погибли пять человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Волгограда в Ставрополь, произошло 2 августа 2019 года в Апанасенковском районе Ставропольского края, от удара со встречным грузовиком автобус перевернулся. В результате пять человек погибли, 19 пострадали.

"Апанасенковским районным судом водитель, совершивший ДТП, в результате которого погибли пять человек, осужден к реальному лишению свободы, <…> назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом. Мужчина был признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть пяти человек").

Осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года. Также он обязан возместить причиненным моральный вред на общую сумму 800 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.