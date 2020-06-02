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В Якутии мать, оставившую четырех детей без еды и воды, приговорили к обязательным работам

Суд также ограничил ее в родительских правах

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Суд в Якутии приговорил женщину, оставившую своих четырех детей на два дня без еды и воды, к 148 часам обязательных работ, ее родительские права ограничены, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Амгинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимая оставила одних дома своих четырех детей в возрасте от девяти месяцев до семи лет без достаточных запасов еды и воды, заперев их на замок. "На протяжении двух суток в отсутствие матери ее 7-летняя дочь самостоятельно кормила своего девятимесячного брата сухой молочной смесью, смешивая ее с холодной водой из бидона. В ходе предварительного расследования установлено, что все это время женщина распивала спиртные напитки у своих знакомых", - отметили в пресс-службе. Детей обнаружили сотрудники районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Суд приговорил женщину к 148 часам обязательных работ. Решением районного суда она также ограничена в отношении детей в родительских правах, они находятся у временного опекуна.

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